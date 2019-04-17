تفقد محمد محمد، القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، مقار الاستراحات المخصصة لإقامة رجال الأمن والقوات المسلحة بالمدارس والإدارات التعليمية بالمحافظة، خلال فترة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

شملت الجولة التفقدية، وفقا لبيان صحفي للمديرية اليوم، مقار الاستراحات بمدارس إدارة سنورس التعليمية، بحضور مروان عطوة وكيل الإدارة، وإدارة طامية التعليمية بحضور مصطفى مبارك، للتأكد من جاهزية الاستراحات على أعلى مستوى وتلبية جميع متطلبات القوات للإقامة بالاستراحات بالمدارس، من أجل تهيئة الجو المناسب للقوات للإقامة خلال فترة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

والتقى القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، برجال القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة، مقدما لهم رسالة شكر وتقدير على جهودهم المخلصة في تحقيق الأمن والأمان لمصر الحبيبة.