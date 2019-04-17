اصطحب الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من طلبة وطالبات الجامعات المصرية والكليات والمعاهد العسكرية أثناء جولته التفقدية لمباشرة الاستعدادات وجاهزية القوات بقاعدة محمد نجيب العسكرية بعد تطويرها، حيث حلّقت طائرات هليكوبتر أعلى قاعدة محمد نجيب العسكرية، وقدمت عرض جوي مكّون من خمسة طائرات؛ احتفالا بتفقد الرئيس السيسي للقاعدة العسكرية.

من جهته، اعتبر اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد استهدف تهيئة الشباب سواء المدنيين أو عسكريين وذلك لتولى مسؤولية الدولة بعد فترة.

وأضاف "مسلم" خلال تصريح لـ"الوطن" أن اختيار قاعدة محمد نجيب بسبب سهولة إعدادها وتجهيزها فضلا عن عامل الزمن والظروف، موضحا أن حضور نماذج من طلبة الجامعات والكليات بالإضافة لمعاهد وكليات العسكرية استهدف دمج جميع فئات الشباب للتعاون في تولي المسؤولية.

وقال اللواء ناجي شهود، الخبير الاستراتيجي، إن القوات المسلحة تسعى لمزج الشباب المدني والعسكري دون وجود تفرقه بينهم، مؤكدًا أن الشباب يعتبر الذراع المصرية واصطحابهم جاء بسبب رؤيتهم للقاعدة والتي صُرف عليها أموال كثيرة لتجهيزها منذ عام 2015.

وأضاف شهود لـ"الوطن" أن القاعدة تعتبر حاليا مزار لكل جيوش العالم التي تأتى خصيصا للتدريب مع القوات المسلحة المصرية في التدريبات المشتركة، موضحا أنه وفي المستقبل لن يتم إجراء أي تدريب على أراضي الدولة دون قاعدة محمد نجيب العسكرية "مينفعش أرض مصر تكون كلها مكشوفه للجميع".

وأكد الخبير الاستراتيجي، أن المباني التابعة للقوات المسلحة هي من أموال المصريين فيما تعمل القوات المسلحة لتأمينها وصيانتها وهي ذراع الشعب في الدفاع عن الأرض والتأمين.

وقالت الدكتورة هدى زكريا، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأستاذ علم الاجتماع السياسي والعسكري، إن العلاقة ما بين المؤسسة العسكرية والمؤسسات المدنية بالمجتمع المصري قوية ومتينة ومتداخله.

وأضافت زكريا لـ"الوطن"، أن الغرض من اصطحاب الشباب من كافة الكليات المصرية جاء حرصا منه لترسيخ تلك القاعدة في أذهان الشباب حتى يتعرفوا على التاريخ وما حدث من تطور بقاعدة محمد نجيب، موضحه أن ذلك المكان كان فيما سبق هو نقطة ضعف الدولة المصرية والتي استغلها الأعداء في الحربين العالميتين.

وأكدت عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه كان من الضروري إعلام الشباب ما دور تلك القاعدة وأهميتها التاريخية والمستقبلية بخلاف كونها واحده من الإنجازات التي يعمل عليها الرئيس بجانب تطوير المناطق الحدودية العسكرية والمؤسسات المدنية.