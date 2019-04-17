وصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل، إلى الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، للقاء شباب المحافظة للمرة الأولى.

واكتظت الكنيسة بمئات الشباب ممثلين الكنائس من المحافظة، بحضور الأنبا بافلي أسقف عام شباب وقطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون أسقف عام كنائس غرب، والأنبا هيرمينا أسقف عام شرق ووسط، والآباء الكهنة مسؤولي خدمات الشباب بالكنائس.

وقدم الشباب مجموعة من الفقرات الشعرية والترانيم، بعد أداء صلاة الغروب برفقة الكهنة المتواجدين، ومن ثم تلوا التراتيل، واستقبلت الكشافة الأسئلة التي تجول بأذهان الشباب لعرضها على البابا.

وقال القمص إبرام إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية، إن اللقاء يعد الأول من نوعه للبابا تواضروس في الإسكندرية، حيث أن البابا ينظم في الوقت الراهن اجتماعات لكل فئة عمرية على حدة للتواصل معهم بيسر، للوقوف على المشاكل التي تواجههم وتقديم كلمات روحية تناسب أفكارهم.

وأضاف "إميل" لـ"الوطن"، أن اللقاء لن يكون عابرا بل سيكون بداية لعملية تطوير كبيرة ستشهدها خدمة الشباب بمختلف كنائس المحافظة، حيث أن الأمانة العامة لخدمة الشباب بالإسكندرية أطلقت استبيان عبر الإنترنت للتواصل بشكل أفضل مع تلك الفئة، وأخذ الأسئلة التى تجول بخاطرهم، ومعرفة بعض المعوقات التي تواجههم حتى يتم حلها.