ناشد شريف عيسى، سفير مصر بجنوب إفريقيا، الجالية المصرية بجنوب أفريقيا بالمشاركة بقوة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والمقرر إجراءها ابتداءًا بعد غد الجمعة حتى الأحد للمصريين في الخارج.

وأضاف عيسى، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "TEN"، أنه تم إعداد الكشوف وبطاقات التصويت على الاستفتاء والصناديق، وسيتم فتح السفارة يوم الجمعة في 9 صباحًا، مؤكدًا أن السفارة استعدت جيدًا لاستقبال الجالية المصرية للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأشار سفير مصر بجنوب أفريقيا، إلى أنه أبلغ الجالية المصرية بجنوب أفريقيا بمواعيد الاستفتاء على الدستور عقب المؤتمر الصحفي للجنة العليا للانتخابات.

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمرًا صحفيًا، عصر اليوم الأربعاء، لدعوة الناخبين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس النواب، فضلًا عن إعلان تفاصيل الجدول الزمني لإجراء التصويت في الخارج والداخل، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

ويأتي ذلك عقب تسلم الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية للهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء؛ مرفق به خطاب موافقة مجلس النواب بالأغلبية على التعديلات الدستورية، وذلك لإجراء الاستفتاء على تلك التعديلات وفقا لنص المادة 226 من الدستور.