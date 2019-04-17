قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن المادة الخاصة بجواز ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترتين رئاسيتين أخرتين حسبما يرى هو وحبسما يرى المواطنين جيدة حاليًا بسبب سعي الدولة نحو عدد كبير من الإنجازات المصرية.

وأضاف جبر، خلال استضافته ببرنامج "على مسؤوليتي" والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المواطنين يروا بأعينهم المشروعات التي تقوم بها الدولة خلال الوقت الراهن ومن المفيد تكملتها، موضحا أنه وفي حال استمرار مصر بمعدل الإنجاز الحالي في غضون خمسه سنوات ستكون مصر دولة كبرى.

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمرًا صحفيًا، عصر اليوم الأربعاء، لدعوة الناخبين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس النواب، فضلًا عن إعلان تفاصيل الجدول الزمني لإجراء التصويت في الخارج والداخل، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

ويأتي ذلك عقب تسلم الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية للهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء؛ مرفق به خطاب موافقة مجلس النواب بالأغلبية على التعديلات الدستورية، وذلك لإجراء الاستفتاء على تلك التعديلات وفقا لنص المادة 226 من الدستور.