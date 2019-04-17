قال الإعلامي مفيد فوزي، إن الشارع المصري يحتاج لإعلام قوى ومحترم وشديد الحصافة لتقديمها بأبسط المعاني والألفاظ لهم دون "فزلكة" أو مناقشات سياسية مرهقة.

وأضاف فوزي خلال مداخله هاتفيه له ببرنامج "على مسؤوليتي" والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي والمذاع على فضائية "صدي البلد"، أن المشاركة في التعديلات الدستورية من قبل المواطنين تعتبر هامة للغاية لكونها ما ستمثل شكل مصر خارجيا وداخليا "ده انتماء".

وأوضح أن المجتمع المصري يحتاج إلى التربية السياسية الصحيحة والتي لن تحدث إلا من خلال وسائل الإعلام وقصور الثقافة وهو الأمر الذي لا يحدث.