ناشد الإعلامي وائل الإبراشي، الشعب المصري بالمشاركة بقوة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث يرى أن هذه التعديلات تصب في صالح الاستقرار وحماية كافة مؤسسات الدولة، كما أن المشاركة في هذا الاستفتاء في غاية الأهمية.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، على شاشة "ON E"، أن من أهم بنود التعديلات الدستورية هو إعطاء مكسب كبير للمرأة وذلك بتحديد 25% من مقاعد البرلمان للمرأة المصرية، موضحًا أن المرأة لا تمثل نصف المجتمع مثلما يقال ولكنها كل المجتمع.

وأكد الإعلامي، أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية يختلف عن أي استفتاء آخر، حيث إنه سيكون غير عادي لأنه يأتي مكملًا لثورة 30 يونيو، كما أنه يتعلق بطموح الشعب المصري وآماله.

من ناحية أخرى، ذكر الإبراشي، أن قطر وتركيا لديهما عداء واضح جدًا للتعديلات الدستورية، حيث إنهما لا يرغبان أن تستكمل مصر مشروع ثورة 30 يونيو.

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمرًا صحفيًا، عصر اليوم الأربعاء، لدعوة الناخبين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس النواب، فضلًا عن إعلان تفاصيل الجدول الزمني لإجراء التصويت في الخارج والداخل، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

ويأتي ذلك عقب تسلم الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية للهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء؛ مرفق به خطاب موافقة مجلس النواب بالأغلبية على التعديلات الدستورية، وذلك لإجراء الاستفتاء على تلك التعديلات وفقا لنص المادة 226 من الدستور.