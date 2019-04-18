وجه الإعلامي أسامة كمال، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، بعد السماح للمصريين من خارج القاهرة بالتصويت على التعديلات الدستورية داخل القاهرة.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "مساء dmc" على شاشة "dmc": "ياما قلنا فيه 11 مليون مصري على الأقل أكل عيشهم وشغلهم ويمكن بيتهم جوه القاهرة، خلو الناس تدي صوتها في أي مكان، حرام الناس دي كلها ما تديش صوتها عشان محدش هيروح من القاهرة لأسوان ولا أقرب من أسوان عشان يدي صوته".

وتابع: "استجابة الوطنية للانتخابات النهاردة، تصرف بيحترم إرادة المصريين، المواطن المغترب يدخل أي لجنة، فالمسؤول يشوف اسمه في قاعدة البيانات ويقول له اتفضل حط صوتك في صندوق التصويت".

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمرًا صحفيًا، عصر اليوم الأربعاء، لدعوة الناخبين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس النواب، فضلًا عن إعلان تفاصيل الجدول الزمني لإجراء التصويت في الخارج والداخل، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

ويأتي ذلك عقب تسلم الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية للهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء؛ مرفق به خطاب موافقة مجلس النواب بالأغلبية على التعديلات الدستورية، وذلك لإجراء الاستفتاء على تلك التعديلات وفقا لنص المادة 226 من الدستور.