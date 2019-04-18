الفقي: مدة الرئاسة في مصر 4 سنوات أمر لا يجوز .. "إحنا مش في أمريكا"

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن تحديد مدة الرئاسة أربع سنوات في دستور 2014 لا يجوز في مصر، مضيفًا :" إحنا مش في أمريكا عشان يكون مدة الرئاسة في مصر 4 سنوات فقط".

وأضاف "الفقي"، خلال حواره في برنامج " يحدث في مصر"، الذي يُعرض على فضائية "MBC مصر": "وجود أشخاص في الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية، يؤدي لجذب المواطنين للتصويت، بس مفيش عنصر إثارة في الاستفتاء، فمننزعجش لو المشاركة قليلة".

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمرًا صحفيًا، عصر أمس الأربعاء، لدعوة الناخبين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس النواب، فضلًا عن إعلان تفاصيل الجدول الزمني لإجراء التصويت في الخارج والداخل، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

ويأتي ذلك عقب تسلم الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية للهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء؛ مرفق به خطاب موافقة مجلس النواب بالأغلبية على التعديلات الدستورية، لإجراء الاستفتاء على تلك التعديلات وفقا لنص المادة 226 من الدستور.