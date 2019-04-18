قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن التعديلات الدستورية المُقترحة من مجلس النواب، درست بشكل جيد للغاية، مضيفًا :" تعديل الدستور هينهي زن كان شغال، وهيخلي في تفرغ للتنمية".

وأضاف "الفقي"، خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن وجود مادة انتقالية في التعديلات الدستورية لمدة فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات، ظرفا استثنائيا، نتاج الظروف التي تمر بها مصر الآن.

ودعا المفكر السياسي، الشعب المصري النزول بقوة في الاستفتاء على التعديلات، مؤكدًا أنه لا يجب أن يقلق صُناع القرار في الدولة حال عدم المشاركة بشكل كبير من قبل المواطنين، كون أن المواطن يُعاني من الإرهاق السياسي وليس لديه الحماسة للمشاركة في الاستفتاء.

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمرًا صحفيًا، عصر أمس الأربعاء، لدعوة الناخبين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس النواب، فضلًا عن إعلان تفاصيل الجدول الزمني لإجراء التصويت في الخارج والداخل، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

ويأتي ذلك عقب تسلم الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية للهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء؛ مرفق به خطاب موافقة مجلس النواب بالأغلبية على التعديلات الدستورية، لإجراء الاستفتاء على تلك التعديلات وفقا لنص المادة 226 من الدستور.