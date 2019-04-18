حث عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، جميع أبناء الجاليات المصرية في دول العالم، على أهمية المشاركة في الاستفتاء والخروج بصورة مشرفة أمام العالم، لاسيما وأن مصر عادت للريادة ليس في الشرق الأوسط فقط بل في العالم بأسره.

وقال: "مصر تعيش حاليا مرحلة فارقة في تاريخها الحديث، بإجراءات التعديلات الدستورية، التي تهدف لتحقيق مزيد من الاستقرار واستكمال مسيرة التنمية التي بدأتها البلاد بخطوات جادة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأضاف حنفي، في تصريحاته لـ"الوطن": "علينا أبناء مصر في الخارج أن نخرج إلى صناديق الاستفتاء ونقول كلمتنا من أجل استمرار حالة الاستقرار وأن نكون على قدر المسؤولية أمام الوطن، وسنتثبت للعالم بأسره أن المصريين في الخارج سيقدمون أروع صور الديمقراطية".

وقال إن الاتحاد في المملكة العربية السعودية، ينظم، اليوم، مؤتمرا حاشدا واحتفالية كبرى بأحد الفنادق الكبرى، يحضرها أبناء الجالية المصرية في السعودية من جميع أنحاء المملكة، أما يوم الجمعة الموافق 19 أبريل يوفر الاتحاد أوتوبيسات مكيفة في مختلف المناطق بالسعودية لنقل أبناء الجالية المشاركين في الاستفتاء".