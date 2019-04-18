ناهد السباعي تعترض على أغنية محمد رمضان: "آخر ملك بمصر جدي فريد شوقي"

أبدت الفنانة ناهد السباعي اعتراضها على أغنية الفنان محمد رمضان "أنا الملك".

واعتبرت السباعي، خلال لقائها مع سمر يسري في برنامج "حفلة 11" المذاع عبر فضائية "ON E"، أن آخر ملوك مصر هو جدها الفنان الراحل فريد شوقي بشهادة من كتبوا عنه والشعب.

وأكدت ناهد السباعي أن أغنية "الملك" أقل أغاني محمد رمضان نجاحًا، مشيرة إلى أن فريد شوقي لم يطلق على نفسه لقب ملك الترسو، ولكنهم أطلقوا عليه هذا اللقب بسبب تكسير سينمات الترسو التي لا يوجد بها أفلاما لفريد شوقي.

وتابعت: "أنا بالنسبة لي الملك في الغناء هو محمد منير والملك في التمثيل هو فريد شوقي وآخر ملوك مصر هو فريد شوقي".