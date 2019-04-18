واصلت وزارة الطيران المدني، استعداداتها لاستقبال الاستفتاء على الدستور، عبر تدشين خيام مجهزة بشتى وسائل الراحة، تفتح أبوابها أمام الركاب المسافرين والقادمين، بخاصة المغتربين، كذلك السماح للعاملين المغتربين بالادلاء بأصواتهم في الخيام الانتخابية.

وكشفت مصادر خاصة بمطار القاهرة الدولي، أنه من المنتظر الانتهاء من تدشين الخيام أمام مبنى الركاب رقم 1 وامام الصالة الموسمية للحج والعمرة مباشرة، للتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وأضافت المصادر، أنه ستوفر أتوبيسات مجانية لنقل الجماهير التي ترغب في التصويت، ومن المتوقع أن يصاحب ذلك نشاطا ملحوظا لقيادات الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، لحث العاملين على المشاركة في الاستفتاء والإدلاء بأصواتهم حرصا على اتمام الاستحقاق الدستوري.

فيما شهدت الطرق المؤدية إلى مطار القاهرة الدولي، وداخل صالات السفر والوصول، انتشارا لعدد من لافتات التوعية التي تحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأعلنت النقابات العمالية بقطاع الطيران المدني، عن تأييدها للتعديلات الدستورية، عبر لافتات "انزل شارك.. واعمل الصح» لحث العاملين على المشاركة في الاستفتاء.

يذكر أن عدد المراكز الانتخابية للاستفتاء على الدستور يبلغ 10 آلاف و878 مركزا، وعدد اللجان الانتخابية 13 ألفا و919 لجنة، بينما يبلغ عدد القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء 15 ألفا و324 قاضيا من مختلف الهيئات القضائية، ويعاونهم نحو 120 ألف موظف.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس، دعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، أيام و19 و20 و21 أبريل الجاري للمصريين في الخارج، 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل.