عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اجتماعا صباح اليوم الخميس بمبنى ديوان عام المحافظة، لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستفتاء التعديلات الدستورية في الفترة من 20 إلى 22 أبريل.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس، وخالد سعداوى السكرتير العام المساعد.

وأكد محافظ السويس، خلال اجتماعه، على جميع المديريات تكون فتحه أبوابه ابتداء من يوم السبت لنهاية الانتخابات لسد كافة الاحتياجات الخاصه بالاستحقاق.

وأضاف صقر، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني ويجب على الجميع النزول والمشاركة الايجايبة من قبل الجميع، مؤكدا على ثقته في أهالى السويس لتحقيق رقم قياسى في نسبة التواجد.