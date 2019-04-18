يبدأ غدا الجمعة المصريين المقيمين في الخارج التصويت على التعديلات الدستورية، التي تستمر لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، وتستعرض "الوطن" الخريطة الكاملة للجان تصويت أبناء الجاليات المصرية وعناوين مقار البعثات في مختلف دول العالم.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وخصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لغرفة العمليات والبريد الإلكتروني لمتابعة عملية التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة، بهدف التعامل معها والتدخل لحلها من خلال الاتصال وإحاطة الجهات المعنية بالمشكلة.

كما تم تجهيز غرفة العمليات بمقر الوزارة بأجهزة الاتصال للربط بالصوت والصورة بين الغرفة، ومقار البعثات الدبلوماسية المصرية في الدول المختلفة إلكترونيًا مع الغرفة.

والأرقام المخصصة لغرفة عمليات الوزارة هي: "01289850655– 01017071810– 01159476593"، وأيضًا البريد الإلكتروني التالي: Info.elections@emigration.gov.eg

جدير بالذكر أن التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، ينطلق غدًا الجمعة، للمصريين في الخارج، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.

لجان تصويت المصريين بالخارج