مصطفى بكري: مصر أفشلت صفقة القرن

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مواقف مصر تتوافق مع رؤيتها السياسية المستقلة، مشيرًا إلى أنها تلعب أدوارًا مهمة في المنطقة.

وأضاف بكري، خلال حلقة اليوم من برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أنها انحازت إلى سوريا ومبدأ عدم التدخل، وقادت الحملة ضد ضم القدس، وانسحبت مما يسمى بالناتو العربي وأفشلت صفقة القرن.

وأوضح أن مصر تصدت للأطماع التوسعية لقوى الهيمنة ووقفت داعمًا قويًا للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، لافتًا إلى أن هذا بمثابة ضربة قاصمة ضد قوى الهيمنة العالمية وميليشيات الإرهاب الذين يحاولون ضرب لبيبا والتشكيك في دور الجيش الليبي.