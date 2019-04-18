قال عيسى الخرافي، شيخ مشايخ قبائل شمال سيناء، إن كل مشايخ أرض الفيروز تدعو المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث أنها في صالح الوطن والمواطن وليست ضده، والجميع يسعى جاهدا لذلك.

وأضاف "الخرافي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نوران حسان، خلال النشرة الإخبارية على قناة "ten"، مساء الخميس، أن الشيوخ في سيناء يجهزون مجموعة من السيارات لنقل المواطنين لأماكن الاستفتاء.

وينطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، غدًا الجمعة، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، حيث وافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.