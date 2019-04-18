عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب"، تقريرًا مصورًا تحت عنوان "قطر.. تأليب الأشقاء"، حيث تم رصد سعي النظام القطري المستمر للوقيعة بين الدول العربية الأشقاء، أخرها محاولة الوقيعة بين السودان من ناحية والسعودية والإمارات من ناحية أخرى.

يأتي ذلك رغم إشادة رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، بالعلاقات بين بلاده وبين السعودية والإمارات، أثناء استقباله وفدا مشتركا من الدولتين الخليجيتين، في حين رفضت القيادة السياسية في السودان حاليًا استقبال أمس الوفد القطري برئاسة وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وبحث الوفد السعودي الإماراتي المشترك مع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو العلاقات بين الدول الثلاث، كما جدد الوفد المشترك خلال اللقاء حرص السعودية والإمارات على أمن السودان واستقراره .