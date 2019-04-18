أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الرسمي، حاجة مشروع "2 كفاية" إلي خدمات استشارية "استشاري/ شركة" لإعداد وتطوير نظام متابعة لمشروع "2 كفاية" والممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتتمثل الشروط في الآتي:

- إجادة مهارات التواصل الفعال.

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية "تحدثًا وكتابة".

- تقديم استراتيجيات قوية وذات صلة بالمشروع.

- خبرة في تصميم وتطبيق أطر قوية وفعالة لرصد الأداء والنتائج، بما في ذلك الخبرة في تطوير المؤشرات واختبارها وجمع البيانات / التحليل.

- القدرة على مراقبة البرامج الكبيرة والمعقدة وطويلة الأجل.

يمكن الاطلاع على مهام الوظيفة من هنــــا، وللتقديم، يتم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي

2kefaya@moss.gov.eg علمًا بأن آخر موعد لتلقى الطلبات 1 مايو 2019.