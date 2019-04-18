قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحمل المسؤولية "بيد تبني ويد تحمل السلاح"، ولذلك يحتاج القائد في هذه اللحظة إلى الاصطفاف الوطني وتجمع كل القوى وتناسي الخلافات الثانوية والنظر إلى الخطر الرئيسي الذي يستهدف الدولة والكيان.

جاء ذلك خلال كلمته في انعقاد مؤتمر "رؤية واقعية" حول التعديلات الدستورية بمدينة كوم أمبو، مساء اليوم، تحت رعاية الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، ومحمد سليم عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو، وبحضور نبيل لوقا الفقيه الدستوري، والدكتور يسري الشرقاوي خبير اقتصادي، والنائب هشام الشعيني، والسيد إدريس رئيس رابطة الاشراف الأدارسة بالوطن العربي، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وأضاف "بكري" أن الدولة تخوض حربا حقيقية في سيناء، لمواجهة الخونة والمتآمرين، موضحا أن التعديلات الدستورية تهدف إلى وقوف الدولة على قدميها وأن يحكمها رجل وطني لا يبيع ولا يشتري ولا يفسد ولا يساعد على الإفساد.