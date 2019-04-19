إيناس جوهر: "ماسبيرو محتاج شوية فلوس.. واللي معداش عليه متعلمش"

أثنت الإذاعية إيناس جوهر على اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري قائلة: "اللي متعلمش في ماسبيرو واللي معداش على استديوهات ماسبيرو مخدش خبرة ومتعلمش الريادة، إزاي نحترم المستمع والمشاهد، وإزاي نحترم روحنا وأساتذتنا"، واصفة ماسبيرو بأنه "حدوتة".

وعن تطوير ماسبيرو، قالت "جوهر"، خلال لقائها مع الإعلامية جيهان لبيب في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "ماسبيرو محتاج الدولة تبص له بشوية فلوس ولو الفلوس دي جت مع المواهب هيبقى شيء جميل، ولو الرئيس أمر بعودة نجوم ماسبيرو لمكانهم الأصلي سيعود ماسبيرو".

ووجهت إيناس جوهر في نهاية اللقاء رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي قالت له فيها: "ربنا يخليك لمصر ويحفظك ليها وللمصريين كلهم، وإحنا كلنا وراك".

وإيناس جوهر هي مذيعة اذاعية مصرية عينت في الإذاعة المصرية في عام 1969 في وظيفة مذيعة وقارئة نشرة في البرنامج العام، ثم مذيعة وقارئة لنشرة الأخبار ومقدمة للبرامج في إذاعة الشرق الأوسط وتدرجت في المناصب حتى وصلت لنائب رئيس شبكة الشرق الأوسط، ثم رئيساً لشبكة الشرق الأوسط في أكتوبر 2000 حتى 18 مارس 2005 ثم رئيسة الإذاعة في 19 مارس 2005.