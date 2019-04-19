حالة الطقس اليوم الجمعة 19 - 4 - 2019 في مصر والدول العربية

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، عبر موقعها الرسمي، اليوم، أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وأضافت الهيئة، في بيان، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على سيناء مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 14 25

شبين الكوم 13 24

طنطا 13 24

دمنهور 13 21

الإسكندرية 13 21

مطروح 12 20

السلوم 12 20

سيوة 12 26

بورسعيد 14 20

دمياط 14 20

الزقازيق 12 24

الإسماعلية 12 25

السويس 12 25

العريش 11 21

رأس سدر 14 25

نويبع 17 24

طابا 12 23

كاترين 07 19

الطور 16 26

شرم الشيخ 19 28

الغردقة 18 27

مرسى علم 19 27

الفيوم 13 26

بني سويف 13 26

المنيا 12 27

أسيوط 12 28

سوهاج 13 29

قنا 14 29

الأقصر 16 30

أسوان 17 31

الوادي الجديد 15 30

شلاتين 19 27

حلايب 21 26

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 20 35

المدينة 17 33

الرياض 20 35

المنامة 24 32

أبوظبي 27 38

الدوحة 24 30

الكويت 20 33

دمشق 05 16

بيروت 12 17

عمان 05 14

القدس 07 15

غزة 15 20

بغداد 12 28

مسقط 27 32

صنعاء 21 25

الخرطوم 22 35

طرابلس 14 24

تونس 14 21

الجزائر 12 16

الرباط 10 18

نواكشوط 19 31