حالة الطقس اليوم الخميس 18-4-2019 في مصر والدول العربية

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، عبر موقعها الرسمي، اليوم، أن يسود طقس لطيف على مناطق شمال البلاد حتى الوجه البحري، معتدل على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

كما توقعت، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وظهور السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر

القاهرة 14 24

شبين الكوم 13 23

طنطا 13 23

دمنهور 13 22

الإسكندرية 14 21

مطروح 14 23

بورسعيد 14 21

الزقازيق 13 23

الإسماعيلية 13 23

السويس 12 23

العريش 12 21

شرم الشيخ 18 29

الغردقة 18 27

الفيوم 14 25

بني سويف 14 25

المنيا 12 26

أسيوط 14 26

سوهاج 15 27

قنا 15 28

الأقصر 16 29

أسوان 17 30

حلايب 22 26

شلاتين 22 27

درجات الحرارة في مدن وعواصم عربية

مكة المكرمة 23 36

الرياض 23 37

المنامة 25 33

أبوظبي 26 38

الكويت 20 31

دمشق 05 19

بيروت 14 19

تونس 13 22

الجزائر 17 21

الخرطوم 25 42