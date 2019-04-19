أمريكا وروسيا تفشلان قرارا أمام مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في لبييا

طالب مندوب ألمانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، كريستوف هويسجين، بوجوب تبني مجلس الأمن الدولي قرارا بشأن ليبيا، بسبب خروقات حظر الأسلحة المفروض عليها.

ونقل مندوب ألمانيا بمجلس الأمن عن المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة، وقوع خروقات جسيمة لحظر الأسلحة ما يؤدي لتعقيد الوضع الأمني في ليبيا، مبديًا قلقه الشديد من خطر احتدام المعارك في الأيام المقبلة حسبما نقلت عنه "روسيا اليوم".

وعقد مجلس الأمن جلسة مشاورات مغلقة أمس الخميس للوصول لقرار حول الوضع في ليبيا، ولكنه فشل في إصدار قرار حول الأزمة الليبية.

وتصدت الولايات المتحدة وروسيا لمشروع قرار بريطاني بوقف إطلاق النار في ليبيا في الوقت الذي تشهد فيه عمليات عسكرية موسعة من قوات المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، في الوقت الذي أمرت فيه حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج قواتها المدعومة من قطر وتركيا بالتصدي للجيش الوطني الليبي بحسب "فرانس 24".