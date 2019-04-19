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9 غيابات من العيار الثقيل في الأهلي أمام بيراميدز

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الاستفتاء على الدستور.. 61 مليون مواطن لهم حق التصويت و70 منظمة حقوقية تتابع الاقتراع

الاستفتاء على الدستور.. 61 مليون مواطن لهم حق التصويت و70 منظمة حقوقية تتابع الاقتراع

محافظ البحيرة يتفقد عددا من لجان الاستفتاء في أبوحمص

محافظ البحيرة يتفقد عددا من لجان الاستفتاء في أبوحمص

التراس يستقبل وفد شركات مجرى بحضور السفير لبحث الشراكة والتصنيع المشترك

التراس يستقبل وفد شركات مجرى بحضور السفير لبحث الشراكة والتصنيع المشترك

سفير مصر بالكويت: سنكون أكبر جالية تشارك في الاستفتاء

سفير مصر بالكويت: سنكون أكبر جالية تشارك في الاستفتاء

قنصل مصر في دبي: مشاركة واسعة بالساعات الأولى للاستفتاء

قنصل مصر في دبي: مشاركة واسعة بالساعات الأولى للاستفتاء

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة

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خطوة بخطوة.. كيفية الإدلاء بصوتك في الاستفتاء

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