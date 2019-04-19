قنصل مصر في دبي: مشاركة واسعة بالساعات الأولى للاستفتاء

قال المستشار وائل فتحي القنصل العام في دبي والإمارات الشمالية، إنّ موعد لجنة التصويت على الدستور بدأ من التاسعة صباحا ويستمر حتى التاسعة مساء، بمشاركة مجموعات كبيرة من الرجال والشباب والسيدات وكبار السن، الذين حضروا أمام اللجنة من السابعة والنصف صباحا، وهناك حرص كبير على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي.

وأضاف فتحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي، على شاشة "إكسترا نيوز"، أنّ الأعداد المشاركة حتى الآن طيبة للغاية، رغم مرور نحو ساعتين على بدء اللجنة، والكنيسة المصرية تلعب دورا وطنيا كالمعتاد، في توجيه مريديها للالتزام والإدلاء بأصواتهم.

وزاد القنصل العام في دبي والإمارات الشمالية، أنّ الجالية المصرية في دبي تستشعر أنّها تجني ثمار العلاقات الطيبة التي تربط مصر والإمارات في المرحلة الحالية، لذلك يريدون أنّ يؤدون واجبهم تجاه بلادهم، ويرون أنّ المشاركة الإيجابية ضرورية.

وتابع فتحي أنّ الجالية المصرية في دبي تشعر بأريحية في الحياة بالإمارات نتيجة التوافق السياسي والعلاقات الطيبة بين القيادات السياسية في المرحلة الحالية، والجانب الإماراتي يقدم التسهيلات الممكنة للتصويت على الدستور.

واستكمل القنصل العام في دبي والإمارات الشمالية أنّ السلطات الإماراتية تسهل على السيدات وكبار السن والشباب للمشاركة في التصويت، مؤكدا التنسيق الكامل مع وزارة الهجرة، وهناك تواصل دائم.

وانطلق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، للمصريين في الخارج، الساعة 9 صباحا بتوقيت كل من دولتي نيوزيلندا وأستراليا، و11 مساء الخميس (18 إبريل) و12 صباح الجمعة (19 إبريل)، على التوالي، بتوقيت القاهرة. ويتواصل تصويت أبناء الوطن في الخارج لمدة 3 أيام، حتى الأحد (21 إبريل).

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في 4 دول، هي: "اليمن وليبيا والصومال وسوريا".

فيما خصصت وزارة الهجرة، خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من المصوتين على مدار الساعة. وبالداخل، يبدأ الاستفتاء على الدستور من الغد، السبت، إلى الإثنين (20-22) من الشهر ذاته، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، لإعلان الجدول الزمني للاقتراع. ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج، وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، يتخلله ساعة راحة، بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء. ومن المقرر أن تُجرى عمليتي الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام، والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بأغلبية الأعضاء، على التعديلات الدستورية، يوم الثلاثاء (16 إبريل)، حيث صوَّت عليها 554 عضوًا، وافق منهم 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.