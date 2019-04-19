بين تعديل الدستور وذكرياتها.. حوار الإذاعية إيناس جوهر مع "90 دقيقة"

"غمض عنيك وامشي بخفة ودلع.. الدنيا هي الشابة وأنت الجدع.. تشوف رشاقة خطوتك تعبدك.. لكن أنت لو بصيت لرجليك تقع.. وعجبي" كانت هذه الكلمات كفيلة حين سماعها في الراديو أن تخبرك أنك على موعد مع برنامج المنوعات "تسالي"، الذي تقدمه الإذاعية إيناس جوهر عبر أثير الشرق الأوسط.

إيناس جوهر التي عينت في الإذاعة المصرية في عام 1969 في وظيفة مذيعة وقارئة نشرة في البرنامج العام.

ثم انتقلت لوظيفة مذيعة وقارئة لنشرة الأخبار ومقدمة للبرامج في إذاعة الشرق الأوسط، وتدرجت في المناصب حتى وصلت لنائب رئيس شبكة الشرق الأوسط ثم رئيساً لشبكة الشرق الأوسط في أكتوبر 2000 حتى 18 مارس 2005 ، ثم رئيسة الإذاعة في 19 مارس 2005، وتعتبر من أشهر مذيعي الإذاعة المصرية.

الإعلامية جيهان لبيب استضافت الإذاعية الكبيرة إيناس جوهر في برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور" في حوار خاص كما يلي:

أبدت الإذاعية إيناس جوهر رغبتها في تغيير الدستور بالكامل مؤكدة أنها فرحت لعودة مجلس الشورى مرة أخرى.

وأضافت جوهر: "كان نفسي الدستور كله يتعاد وفيه مواد تانية معدلوهاش وانا كنت متصورة انه هيتعدل بالكامل".

وأكدت سعادتها بسبب تعديل المادة الخاصة بعودة مجلس الشورى في الدستور الجديد "لا أعيب في مجلس النواب لكن التأخير في اصدار القوانين يمكن ان تاخد مدة أقل بكتير لو فيه مجلس شورى".

وتحدثت عن زيادة مدة الرئاسة ووصفتها بـ"شيئ جميل جدًا" متابعة: "ماهو احنا مش معقول الريس يفكر ويعمل انجازات ومشاريع عملاقة ولما نبتدي هنجني ثمار ده يبقى سيادة الريس يمشي ويسيبنا ولسه محتاجينه جدا في الفترة القادمة".

وأثنت إيناس جوهر على التعديلات الخاصة بتمثيل المرأة وأبدت غضبها من وصف خبير دستوري للنساء بالمهمشين مؤكدة ان ذلك كان في الماضي وأن الآن المرأة حصلت على حقها وبقوة.

وقالت الإذاعية القديرة إن الصوت بصمة من بصمات الإنسان وأداة التواصل التي خلقها الله له.

وأوضحت أن نجاح المذيع الإذاعي يأتي من طبيعته وأنه يجب عليه ألا يفتعل صوت غير صوته.

وتابعت: "كل ما تمسكنا بصوتنا وطبيعية صوتنا وكل لما كان لينا بصمتنا الخاصة".

وكشفت إيناس جوهر سر تقبل المستمعين لها أنها كانت تتحدث بطبيعتها وتلقائيتها وعدم تصنعها أمام الميكرفون.

وأشارت إلى أنها رفضت العمل كمذيعة تلفزيونية نظرًا لأنها تحب أن تبقى بطبيعتها في الوقت الذي يحتاج فيه التلفزيون استعدادات خاصة "الكاميرا مبتحبنيش وانا مش متضايقة وانا مبحبهاش".

ووصفت إيناس جوهر الإذاعات الجديدة بأنها: "شيء جميل ومتطورة وبتحاكي الشباب بنسبة كبيرة، وبيتكلموا كلامهم وبيتصرفوا تصرفاتهم حتى برامج الهوا والجمهور معظمه شباب".

بينما أبدت جوهر اعتراضها على المحتوى: "أنا بعترض على المحتوي مش عشان وحش لكن عشان بيقلدوا بعض، وأنا نفسي في المذيع المبتكر اللي عارف هيقول إيه، وهيناقش موضوع إيه وهيفتح مواضيع إيه متجددة" مؤكدة أن الجيل الحالي من المذيعين: "على طول بيقلدوا بعض ده اللي باخده عليهم رغم أنهم ولادي"، ونصحت إيناس جوهر المذيعين الشباب: "أرجو انهم يبقوا متجددين".

وتحدثت جوهر عن ظاهرة بعد بعض الفنانين عن وسائل الإعلام: "كان النجوم زمان قد كده قريبين لأنهم كانوا حاسين إن دور الإعلام مهم، ومش المفروض أنهم يتعالوا ويتكبروا على الإعلاميين لأن الإعلاميين بيفيدوهم وبيشهروهم، وبيعملوا لهم سعر في السوق".

وأكدت أن "المذيع الكويس له ناسه"، وضربت مثلًا بعدد من المذيعين مثل: "سالي عبدالسلام، خلود نادر، خالد عليش، زهرة رامي، أحمد يونس" مضيفة: "لسه مذيعي الراديو بخير".

وتحدثت إيناس جوهر خلال اللقاء عن صداقتها بالعندليب الأسمر الراحل عبدالحليم حافظ، وحكت عن مواقفه الكوميدية مع أصدقائه وعلاقتها بالفنان الراحل رشدي أباظة الذي كان بمثابة والدها نظرًا لصداقتها مع ابنته قسمت، متذكرة الكواليس التي كان يحكيها رشدي أباظة لهم عن عمله في الفن وعن غيرة الفنانة سامية جمال عليه ومدى حبه لها لاهتمامها بابنته قسمت.

إيناس جوهر ذكرت ما قاله الكاتب الصحفي الراحل أنيس منصور عنها حين وصفها، قائلًا: "مقبلة على الحياة بلا مبرر".

وعن ماسبيرو قالت إيناس جوهر: "اللي متعلمش في ماسبيرو واللي معداش على استديوهات ماسبيرو ماخدش خبرة ومتعلمش الريادة ازاي نحترم المستمع والمشاهد وازاي نحترم روحنا وأساتذتنا"، واصفة ماسبيرو بأنه "حدوتة".

وعن تطوير ماسبيرو، قالت: "ماسبيرو محتاج الدولة تبص له بشوية فلوس ولو الفلوس دي جت مع المواهب هيبقى شيئ جميل ولو الرئيس امر بعودة نجوم ماسبيرو لمكانهم الأصلي سيعود ماسبيرو".

ووجهت إيناس جوهر في نهاية اللقاء رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي قالت له فيها: "ربنا يخليك لمصر ويحفظك ليها وللمصريين كلهم، وإحنا كلنا وراك".