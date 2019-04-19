عقد الصالون الثقافي للدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة المنصورة الأسبق، لقاءه الشهري مساء أمس، رقم 23 وموضوعه "ثورة 1919 ودورها في بلورة الوطنية المصرية"، تحدث فيها علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية وزير الشباب الأسبق، والدكتور عماد أبوغازي وزير الثقافة الأسبق اللذان تناولا الفترة التاريخية التي شهدتها مصر قبل الثورة وساعدت على قيامها والتفاف الشعب حول الزعيم سعد زغلول ورفاقه كما تناولا دور ثورة 19 وتأثيرها المباشر وغير المباشر في تغذية وبلورة الوطنية المصرية وما مهد لها وما أعقبها من أنشطة وتفاعلات.

وأكد الحاضرون، أن ثورة 19 عبرت بصدق عن مدى تماسك الشعب المصري (مسلمين ومسيحيين) ورغم مرور مائة عام على قيامها إلا أنه مازال يضرب بها المثل في الوحدة الوطنية ومحاربة الفتنة الطائفية التي يحاول أعداء الوطن إشعالها من حين لآخر.

جدير بالذكر، أن هذا الصالون الثقافي الخاص يضم نخبة من الوزراء والمسؤولين والمثقفين وأساتذة الجامعات والخبراء في مجال العمل العام وقد تناول في حلقاته الماضية موضوعات أدبية واجتماعية تثير اهتمام المشاركين مثل التعليم والبحث العلمي والصحة والإسكان والصحافة والإعلام والتغييرات المناخية وسلوك المصريين والثروة الرقمية وسلامة المواطنين في وسائل النقل، وإعلاء دولة القانون والحفاظ على حقوق مصر في نهر النيل وكيفية تفكيك الفكر الإرهابي وعلاقة العرب بالغرب والمشكلة السكانية، وعلاقتها بالتنمية وطريق الحرير والدروس المستفادة من حرب أكتوبر ومستقبل الاستثمار في السوق العقاري المصري وأيضا حلقة نقاشية حول طب رعاية المسنين.