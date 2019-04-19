قال وائل عبد القادر، سكرتير النادي المصري في العاصمة النمساوية فيينا، إن أبناء الجالية المصرية يستعدون بعد صلاة الجمعة للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لاسيما وأن اليوم هو نصف يوم عمل.

وتوقع عبد القادر، في تصريح لـ"الوطن"، زيادة الإقبال على مقر الاستفتاء يومي السبت والأحد بالسفارة المصرية في النمسا، نظرًا لاعتبار اليومين إجازة رسمية من العمل، ومن المتوقع أيضًا مشاركة من 2000 لـ3000 مصري، مشيرًا إلى أن النادي عمل على توضيح المواد للجالية وعمل دعاية للمشاركة من خلال التجمعات أو وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يضم 200 مصري بأسرهم.

واتخذت وزارة الخارجية، الاستعدادات اللازمة لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالخارج، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، عن طريق تشكيل لجنة بمقر وزارة الخارجية للإشراف على عملية إجراء الاستفتاء والتواصل مع البعثات في الخارج على مدار الساعة، برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية، فضلًا عن إنشاء 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الخارج، لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأول، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.