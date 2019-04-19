يتوافد أبناء الجالية المصرية في ألمانيا على السفارة المصرية في برلين والقنصليتين العامتين في هامبورج وفرانكفورت، للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، إذ حمل الناخبون الأعلام الوطنية، ورددوا هتافات "تحيا مصر" في أجواء احتفالية بمناسبة بدء التصويت على التعديلات الدستورية، وبحضور السفير بدر عبدالعاطي سفير مصر لدى ألمانيا الاتحادية.

وصرح بدر عبدالعاطي سفير مصر في ألمانيا، بأنّ السفارة المصرية لدى ألمانيا والقنصليتين العامتين في فرانكفورت وهامبورج، فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي، لافتا إلى أنّ المواطنين المصريين يتوافدون على مقار الاقتراع الثلاثة في ألمانيا، وسط تعاون مع السلطات الألمانية المعنية بتأمين محيط مراكز الاقتراع.

وأكد عبدالعاطي أنّ عملية الاقتراع تتم بشكل طبيعي ودون أي مشكلات أو عقبات حتى الآن، خاصة في ظل التيسيرات التي قدمتها اللجنة الوطنية للانتخابات للتسهيل على المواطنين المصريين في ممارسة حقهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم الجمعة، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.