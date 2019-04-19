نسقت لجنة من ديوان عام محافظة شمال سيناء، مع رؤساء المدن والأحياء للمرور على المدارس التي اختصت لتكون لجان انتخابية سواء في العريش وبئر العبد والشيخ زويد ومناطق الوسط من سيناء.

وراجعت اللجنة استعدادات اللجان الانتخابية، وتوصيل كافة المرافق ومدى جاهزيتها من كهرباء ومياه وسيارات المطافئ.

قال طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، إن جميع الوحدات الصحية والمستشفيات وسيارات الإسعاف في مدن وقرى المحافظة في حالة استعداد تام.

ورفعت مديرية الصحة حالة الطوارئ للمرحلة صفر تحسبا لوقوع أي حوادث خلال فترة الإدلاء بالأصوات، على مدار الثلاثة أيام المقبلة.

بدورها، نشرت قوات الشرطة الحراسات على مداخل الشوارع المؤدية الى المقار الانتخابية، ووضعت بوابات إلكترونية للكشف على المفرقعات والمعادن، بعد وضع السواتر الحديدية بمداخل لجان الانتخابات.