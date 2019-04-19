انطلق، اليوم، أول أفواج الحجاج الأقباط إلى القدس، للتقديس، فيما تواصل شركات السياحة، غدا والأحد المقبل، تفويج باقي الحجاج الأقباط الحاجزين في رحلات القدس لهذا العام، والبالغ عددهم 5500 قبطي، وفق ما قاله صبري يني، عضو الجمعية العمومية لشركات السياحة لـ"الوطن".

وتشترك 27 شركة سياحية، في تسفير الحجاج الأقباط عبر رحلات شركة "إير سيناء" التابعة لمصر للطيران، من ضمنهم شركة "لارين ترافيل" التابعة للمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذي يرأسه الأنبا أرميا، الأسقف العام بالكنيسة.

يأتي ذلك برغم إعلان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تمسكها بقرار المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصادر في 1980 بمنع سفر الأقباط للقدس.