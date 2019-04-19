أكد عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني، أهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وعدم الانصياع وراء دعوات المقاطعة، مؤكدين أنها السبيل الوحيد للتعبير عن الرأي سواء بالموافقة أو الرفض.

وقال أحمد فوقي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، إن الإقبال الذي شهدته لجان تصويت المصريين بالخارج يعد مؤشرًا على الوعي بأهمية المشاركة في صنع مستقبل الوطن.

"مصر السلام": كثافة الإقبال بالخارج دليل على الوعي بأهمية المشاركة

وأضاف لـ"الوطن"، أن دعوات المقاطعة التي خرجت في الآونة الأخيرة من المنابر المعادية لمصر، والتي تتكرر في كل استحقاق دستوري لم تلق أي صدى لدى المواطنين المقيمين بالخارج، وهو ما يوضحه حرصهم على المشاركة منذ فتح باب اللجان بالخارج.

وأكد فوقي، أن المقاطعة التي يروج لها البعض هي فعل سلبي، مشيرًا إلى أن التصويت حق سواء بالموافقة أو الرفض، وأن من يدعون للإحجام عن المشاركة يريدون العودة بالبلاد إلى عصور اللامبالاة والسلبية في المشاركة.

وقالت نهى المأمون، رئيس مبادرة "هي والمجتمع"، المتحدث الرسمي لتحالف "راصد"، إن التحالف درب المتطوعين على عملية الرصد والمراقبة، وأنه تم توزيع المهام عليهم في محافظات مختلفة.

"راصد": المشاركة هي السبيل الوحيد للتعبير عن الرأي

وأكدت المأمون لـ"الوطن"، أن المشاركة هي السبيل الوحيد للتعبير عن الرأي، وأن الشعب لا يستطيع التعبير عن قراره سواء الموافق أو الرافض إلا من خلال الاستحقاقات الدستورية.

وأشارت إلى أن التحالف سيغطي معظم اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بدءً من فتح باب التصويت إلى المرحلة النهائية من الفرز في آخر أيام التصويت، وإصدار تقرير نهائي بعملية المتابعة.