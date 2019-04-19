ذكر البيت الأبيض، اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، الإثنين الماضي، وفق وكالة "رويترز".

وأكد الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض، أن الطرفين تحدثا حول جهود مكافحة الإرهاب، والحاجة إلى تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وذكر بيان البيت الأبيض أن ترامب اعترف بدور حفتر المهم في مكافحة الإرهاب وتأمين موارد ليبيا النفطية.

كما ناقش الرئيس الأمريكي والقائد الليبي رؤية مشتركة لانتقال ليبيا إلى نظام سياسي مستقر وديمقراطي.

وتأتي المحادثات بالتزامن مع استمرار التصعيد في ليبيا على خلفية إطلاق "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، يوم 4 أبريل الحالي، حملة عسكرية للسيطرة على عاصمة البلاد طرابلس التي تتخذ منها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا مقرا لها.