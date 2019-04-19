تحيي الفنانة كارول سماحة حفلها المرتقب مع "هولوجرام" العندليب عبدالحليم حافظ، اليوم الجمعة 19 أبريل في مسرح المنارة بالتجمع الخامس، وذلك باستخدام تلك التقنية لأول مرة في مصر.

وجرى تجهيز مسرح الحفل، بأحدث التقنيات التي سيراها الحضور لأول مرة.

يصاحب صوتي كارول سماحة وعبدالحليم حافظ عزف لأوركسترا مكون من 70 عازفا بقيادة المايسترو جورج قلته.

كارول كانت قالت في لقاء مع راديو "إينرجي"، الراعي الإذاعي للحفل، أن تقنية الهولوجرام ستمكن الجمهور من مشاهدة العندليب على المسرح كأنه "من لحم ودم"، مشيرة إلى أنها لا تحب التجارب التقليدية، وأن البعض اعتقد أنها ستغني مع عبدالحليم الديوهات التي غناها مع شادية "لا أنا اخترت أغاني صولو غناها لوحده، وسوف أشاركه غناءها على المسرح".