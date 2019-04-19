أثار تقرير روبرت مولر، الذى نُشر مساء أمس، ردود فعل متباينة فى «واشنطن»، بعد تحقيق استمر 22 شهراً حول تدخل «موسكو» فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية التى جرت فى 2016، وطالب الحزب الديمقراطى بالاطلاع على التحقيقات بأكملها، وإفادة المدعى الخاص أمام مجلس النواب فى موعد أقصاه 23 مايو المقبل، بسبب كشفه شبهات حول عرقلة «ترامب» لعمل القضاء بممارسة ضغوط شديدة على فريق التحقيق، بدءاً بإقالة المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالى، جيمس كومى، ومحاولته إقالة «مولر» نفسه.

الديمقراطيون: نريد تحقيقات كاملة.. وضربة جديدة فى كاليفورنيا

ورد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بإعلان انتصاره من خلال نشره تغريدة من طائرته الرئاسية، قال فيها: «أملك صلاحية إنهاء عملية الملاحقة بأكملها لو أردت، وكان بإمكانى طرد الجميع، بمن فيهم مولر، لكنى اخترت ألا أفعل»، واحتفل على طريقة مسلسل «صراع العروش»، بنشر صورة تظهره من الخلف مرتدياً معطفه الأسود والضباب يحيط به وعليها عبارة «اللعبة انتهت».

وتعقيباً على نتائج التقرير، قال نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف، إن «موسكو» لا تُرجح أن تتحسن العلاقات مع الولايات المتحدة، كما أن التقرير لن يكون له تأثير فى تحسين العلاقات مع «واشنطن».

فى سياق آخر، ربحت كاليفورنيا، التى يسيطر عليها الديمقراطيون، معركة قضائية جديدة ضد إدارة «ترامب»، بتأكيد محكمة استئناف وضعها كولاية «ملاذ» لا يكون موظفوها ملزمين بالتعاون مع السلطات الفيدرالية بشأن الهجرة، حيث قرر ثلاثة قضاة بمحكمة استئناف فى سان فرانسيسكو بالإجماع الإبقاء على قانون يحد من تعاون شرطة كاليفورنيا وسلطات الهجرة الفيدرالية، خاصة بعد أن قال «ترامب» إنه ينوى نقل مهاجرين سريين أوقفوا على الحدود إلى مدن تشكل ملاذات لهم ويهيمن عليها الديمقراطيون، مشيراً إلى أنه يريد بذلك إرضاء خصومه السياسيين.