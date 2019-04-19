وزيرا الآثار والسياحة وأعضاء بمجلس النواب على مقهى شعبي في الأقصر

تناول الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة، والكاتب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بمجلس النواب، والنائب أحمد إدريس، ومصطفى وزيرى رئيس المجلس الأعلى للآثار، بعض المشروبات على قهوة شعبية بالسوق السياحي بالأقصر.

وجاء ذلك فى ختام زيارة عدد من الوزراء إلى الأقصر للاحتفال بيوم التراث العالمي، الذى شهده رئيس الوزراء بالأمس وأكثر من 20 من السفراء والدبلوماسيين والفنانين.

وتحدثت وزيرة السياحة مع عدد من السائحين والمواطنين وأصحاب البازارات السياحية على المقهى لأكثر من ثلث ساعة قبل أن يغادروا المقهى متجهين لمطار الأقصر للعودة للقاهرة.