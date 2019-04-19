تفقدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، يرافقها اللواء أشرف مصطفى، سكرتير عام المحافظة، مساء اليوم، عددا من اللجان الانتخابية بمركز الخارجة، للوقوف على مدي جاهزيتها ومراجعة التجهيزات الأخيرة والاستعدادات الأمنية قبل استقبال الناخبين.

وقالت نائب المحافظ، في تصريحات على هامش الجولة، إنها وجهت بتكثيف أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج المراكز الانتخابية وتوفير مظلات لانتظار الناخبين أمام اللجان، لحمايتهم من حرارة الشمس، وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين.

وأضافت نائب المحافظ، أنها تفقدت 12 لجنة وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، للتأكد من استعداداتها لمتابعة سير العملية التصويتية، بالتنسيق والتعاون مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، وتلقي كل البلاغات والإخطارات والمعلومات الخاصة بمواعيد فتح وإغلاق اللجان وتواجد القضاة والمشرفين وتقديم أية مساعدة أو مشورة للجهة المختصة بعملية الاستفتاء.