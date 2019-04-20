سفير مصر في كندا: الجالية المصرية مثقفة وعلى درجة عالية من التعلم

قال السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر في كندا، إن ارتباط الجالية المصرية في كندا بالوطن يدعو للفخر.

وأضاف "أبو زيد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن أعضاء الجالية المصرية في كندا يحرصون على السفر لمصر في الإجازات، ويحرصون أيضًا على متابعة القنوات التلفزيونية المصرية.

وأوضح أن الأسر المصرية تحرص على اصطحاب أبنائها لمقار التصويت للمشاركة في الاستفتاء والشعور بالانتماء بالوطن.

وأكد أن انتماء المواطنين للوطن زاد جدًا، خاصة بعدما شعروا أن الدولة تهتم بهم وتطرح معادلات خاصة بهم، وأيضًا مشاركة شباب الجالية في مؤتمرات الشباب وغيرها من الفعاليات، متابعا: "ما نراه نتاج طبيعي للاهتمام اللي أولته الدولة للجاليات والمبادرات التي طرحتها الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي".

ووصف أبوزيد الجالية المصرية في كندا بأنها مثقفة وعلى درجة عالية من التعلم وتسعى للحصول على المعرفة، وتتابع التطورات الجارية في كافة المناحي للتدقيق ومعرفة ما يحدث في الدولة المصرية.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، أمس الجمعة، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس ، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.