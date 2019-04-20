تباينت أسعار الخضروات اليوم، السبت في الأسواق المصرية، واختلفت ما بين البصل، البطاطس، الثوم، الخس والباذنجان، وتنشر "الوطن" أسعار بيع الأنواع المختلفة.

البصل

وصل سعر كيلو البصل إلى 8 جنيهات.

الفلفل

وصل سعر كيلو الفلفل الأخضر 14 جنيهًا.

الخيار

وصل سعر كيلو الخيار إلى 10 جنيهات.

الفلفل الألوان

وصل سعر بيع الفلفل الألوان إلى 40 جنيها.

الباذنجان

وصل سعر بيع كيلو الباذنجان إلى 13 جنيهًا.

الخس

وصل سعر بيع كيلو الخس إلى 4 جنيهات.

الكابوتشى

وصل سعر بيع الكابوتشى إلى 5 جنيهات للثمرة الواحدة.

الليمون

وصل سعر بيع اليمون إلى 25 جنيها للكيلو.

الثوم

وصل سعر الثوم إلى 10 جنيهات للكيلو.

الجزر

وصل سعر بيع الجزر إلى 8 جنيهات للكيلو.

الكوسة

وصل سعر الكوسة إلى 8 جنيهات للكيلو.

الطماطم

وصل سعر بيع سعر كيلو الطماطم إلى 6 جنيهات.

البطاطس

وصل سعر بيع سعر كيلو البطاطس إلى 10 جنيهات.