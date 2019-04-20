أدلت الفنانة لبلبة بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في لجنة هيئة التعمير والتنمية الزراعية في الدقي، وحرصت على التقاط صور مع الناخبين وأعضاء اللجنة الانتخابية وعمال النظافة، وأدت التحية العسكرية لرجال الجيش والشرطة، وأشادت بدور رجال القضاء في الإشراف على الاستفتاء.

وأضافت لبلبة لـ"الوطن": "أنا لابسة ومتذوقة كأني رايحة فرح، ولازم كلنا نكون إيد واحدة، اليوم ده يوم المشاركة الوطنية، وكنت حرصة أصحى بدري، كأني هاخد جايزة لدور أنا عملته".

وتابعت لبلبة: "يجب أنّ يشارك الجميع ويدلي بصوته في الاستفتاء، وربنا يخلي الرئيس السيسي"، كما حرصت على إلقاء الدعابات لإشاعة البهجة في محيط اللجنة الانتخابية قائلة: "أنا مش معايا بطاقة فأنا لبلبة، إلا أنّها أكدت أنّها مجردة دعابة، وقدّمت بطاقة الرقم القومي لإحدى عضوات اللجنة المشرفة، عندما بدأت في البحث عن اسمها "صغريني".

وقبّلت لبلبة بطاقة التصويت الانتخابي، وقالت إنّها اختارت "نعم": "طبعا طبعا طبعا 3 مرات"، ثم اغرورقت عيناها بالدموع تعبيرا عن حبها لمصر.

وفتحت المقار الانتخابية، على مستوى الجمهورية، أبوابها اليوم، في تمام التاسعة صباحا، أمام المواطنين، للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتستمر لثلاثة أيام حتى 22 أبريل الجاري، فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثاني على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي غدا.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.