تسجيل الدخول

الوطن

مستشارك الانتخابي| عقوبة عدم التصويت بـ"الرئاسية"

منذ 13 دقيقة
كتب: دينا عبدالخالق
مستشارك الانتخابي| عقوبة عدم التصويت بـ"الرئاسية"

صورة لانتخابات المصريين بالخارج

تقدم "الوطن" خدمة لقرائها بتفسير عدد من مواد قانون الانتخابات بالقرار رقم 22 لسنة 2014، لتنظيم الانتخابات الرئاسية، الذي أصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، في مارس 2014، للمساهمة في توضيح كل ما يخص الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها الشهر الجاري، كما تقدم دليلًا كاملًا لكافة الإجراءات القانونية التي تخص العملية الانتخابية، التي ينتهي جدولها الزمني بإعلان النتيجة يوم 2 أبريل المقبل، وتمتد حال اللجوء للإعادة.

ومنذ ذلك الإعلان عن الجدول الزمني للماراثون الرئاسي، في يناير الماضي، صدرت مطالبات عديدة بأهمية المشاركة في الانتخابات والتصويت فيها، باعتباره واجب وطني لا غنى عنه، وكونه أيضًا أحد البنود التي نص عليها الدستور والقانون، حيث تضمن القانون العديد من المواد المنظمة للعملية الانتخابية، بينها عقوبة عدم المشاركة في الانتخابات.

وقبل ساعات قليلة من انطلاق الماراثون الرئاسي، للانتخابات بالداخل، المقرر غدا، بأيام 26 و27 و28 مارس الجاري، أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن إدلاء المواطنين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واجب وطني ودستوري، حيث إن التخلف عنها يعد جريمة يحاسب عليها القانون، وفقًا لقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي أصدره المستشار عدلي منصور، خلال فترة توليه حكم البلاد.

وأضاف السيد، لـ"الوطن"، أنه على رؤساء اللجان الانتخابية حصر أسماء المتخلفين عن التصويت وتقديمها للنيابة العامة، لتحرير بلاغات ضدهم ثم توقيع الغرامة، قائلاً إنه "أمر يجب تفعيله، حيث كان معمولًا به في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي".

ونصت المادة رقم 43 بالقرار رقم 22 لسنة 2014، بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، الذي أصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، في مارس 2014، على أن "يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية".

أخبار متعلقة

مستشارك الانتخابي| "الصمت الدعائي" وعقوبة اختراقه

مستشارك الانتخابي| "الصمت الدعائي" وعقوبة اختراقه
مستشارك الانتخابي| هل يمكن للمواطن تقديم شكوى تخص "الرئاسية 2018؟"

مستشارك الانتخابي| هل يمكن للمواطن تقديم شكوى تخص "الرئاسية 2018؟"
مستشارك الانتخابي| تعرف على إجراءات فرز الأصوات بعد الاقتراع

مستشارك الانتخابي| تعرف على إجراءات فرز الأصوات بعد الاقتراع
مستشارك الانتخابي| هؤلاء لن يتمكنوا من التصويت بالانتخابات الرئاسية

مستشارك الانتخابي| هؤلاء لن يتمكنوا من التصويت بالانتخابات الرئاسية
مستشارك الانتخابي| القواعد المنظمة للجان انتخابات المصريين في الخارج

مستشارك الانتخابي| القواعد المنظمة للجان انتخابات المصريين في الخارج
مستشارك الانتخابي| قبل 48 ساعة منها.. قواعد تصويت المصريين في الخارج

مستشارك الانتخابي| قبل 48 ساعة منها.. قواعد تصويت المصريين في الخارج
مستشارك الانتخابي| عقوبة التعدي على أعضاء ورؤساء اللجان بـ"الرئاسية"

مستشارك الانتخابي| عقوبة التعدي على أعضاء ورؤساء اللجان بـ"الرئاسية"
مستشارك الانتخابي| الحبس والغرامة.. عقوبة عرقلة الانتخابات الرئاسية

مستشارك الانتخابي| الحبس والغرامة.. عقوبة عرقلة الانتخابات الرئاسية

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

خط ساحن لتلقي بلاغات التعدي على الأراضي الزراعية خلال الانتخابات

خط ساحن لتلقي بلاغات التعدي على الأراضي الزراعية خلال الانتخابات

"تشريعية النواب" ترفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور

"تشريعية النواب" ترفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور

أوباما يشير إلى "التهديد" الكوري الشمالي ويدعو للتعاون

أوباما يشير إلى "التهديد" الكوري الشمالي ويدعو للتعاون

الإمارات تتابع سقوطا متوقعا لمحطة فضائية صينية

الإمارات تتابع سقوطا متوقعا لمحطة فضائية صينية

موجز الظهيرة| سيارات إسعاف للجان.. والسيسي يمنح "القطان" وشاح النيل

موجز الظهيرة| سيارات إسعاف للجان.. والسيسي يمنح "القطان" وشاح النيل

اختيارات الوطن

اللافتة وحدها لا تكفى: ادعم «السيسى» بـ«فيديو كليب»

اللافتة وحدها لا تكفى: ادعم «السيسى» بـ«فيديو كليب»

أنا فنان.. ولو حتى «صندوق قمامة»

أنا فنان.. ولو حتى «صندوق قمامة»

«دوبلير» يحلم بتحقيق رقم قياسى بالقفز من رابع دور.. البركة فى «الباركور»

«دوبلير» يحلم بتحقيق رقم قياسى بالقفز من رابع دور.. البركة فى «الباركور»

بالمستندات| شكوى ضد "لافارج للأسمنت".. تصدر الطن بـ31 دولار فقط

بالمستندات| شكوى ضد "لافارج للأسمنت".. تصدر الطن بـ31 دولار فقط

عامل فى «قطار النوم» بدرجة «طالب ماجستير»

عامل فى «قطار النوم» بدرجة «طالب ماجستير»

الأكثر قراءة

عاجل