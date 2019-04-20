"أبو مازن" يصل إلى القاهرة للقاء الرئيس السيسي

وصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، في زيارة رسمية للقاهرة يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك أيضا في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

كان سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، قال إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" سيصل إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية يلتقي خلالها أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح السفير دياب اللوح أن الرئيس محمود عباس سيشارك أيضا في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري غدا الأحد، لبحث الأوضاع فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يعقد بناءً على طلب دولة فلسطين.

وأضاف أن الرئيس الفلسطيني "أبو مازن" سيطلع وزراء الخارجية العرب على صورة التطورات الأخيرة للأوضاع الفلسطينية.