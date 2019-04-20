قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم، إنه جرى رصد مجموعات مدججة بالأسلحة تحاول الاقتراب من منطقة الجنوب وأقصى الغرب.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي السابع عشر الخاص بالعمليات العسكرية في طرابلس: "أسامة جويلي بدأ في تجنيد مرتزقة وشراء بعض الذمم الخائنة للمشاركة في معركة طرابلس لقتال الجيش الليبي".

وتابع: "المجموعات الإرهابية المسلحة تتحرك في هذا الاتجاه، وبالنسبة لغرفة عمليات سرت الكبرى، فإن كل الأمور تحت السيطرة وهناك استطلاع دائم للمنطقة، وكذلك غرفة علميات الجفرة الوسطى، فإن الأمور جيدة جدًا، وكلها تحت السيطرة والاستطلاع".