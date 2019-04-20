قال الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن قوات الجيش التابعة للقيادة العامة "تخوض معارك شرسة في طرابلس .. وأن انتهاء العملية مسألة وقت"، مشيرا إلى أن معارك شرسة وعنيفة تدور في محاور العزيزية والكسارات في طرابلس".

وأضاف المسماري، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت، بشأن التطورات الميدانية للعملية العسكرية، أن قوات الجيش تقاتل عناصر من تنظيم القاعدة وعناصر أجنبية إرهابية، وتحاصرهم في آخر معاقلهم على الأراضي الليبية"، وتابع قائلا: "أقنعنا العالم بأننا نحارب الإرهاب وأصبح المجتمع الدولي يؤيد الجيش الليبي".