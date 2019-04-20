يحتفل الأقباط الأرثوذكس، اليوم، فى كنائس الكرازة المرقسية، بـ«أحد السعف»، أو «أحد الشعانين»، وهو ذكرى دخول المسيح إلى القدس، فى الأحد الأخير قبل عيد القيامة، ويسمى «أحد السعف» أو الزيتونة، لأن أهالى القدس استقبلوا فيه المسيح بالسعف والزيتون المزين، واكتظت الشوارع المحيطة بالكنائس بباعة الصلبان وسعف النخيل الذى يقبل الأقباط على شرائه، ليتم تشكيله بأشكال جميلة ويحتفظ به المسيحيون للبركة ويحملونه بين أيديهم فى القداس.

إجراءات مشددة حول دور العبادة لتأمين الاحتفالات.. و"إير سينا" تواصل تسيير رحلات "الحج" إلى القدس

وتستمر الاحتفالات بأحد السعف، حتى ظهر غداً، يعقبها إقامة صلوات طقس التجنيز العام الذى يرمز إلى بدء «أسبوع الآلام»، وهو الأسبوع الذى يحتفل فيه المسيحيون بدخول المسيح إلى القدس وإنشاء سر التناول، أحد أسرار الكنيسة السبعة، وصلب المسيح وموته ثم القيامة من الموت فى يوم أحد القيامة، حسب المعتقدات المسيحية، ثم تُغلق الكنائس ستر الهيكل بعد القداس، بستائر سوداء، وتصلى صلوات التجنيز العام بنغمات حزينة، وتعلق الشارات السوداء على الكنائس حُزناً على صلب المسيح، ويحرص الأقباط على حضور طقس التجنيز العام، لأنهم لا يصلون خلال هذا الأسبوع على الموتى، وتشدّد الكنائس على حضورهم الطقس، لكون الأسبوع خاصاً بتذكر آلام المسيح وموته، كما أنه لا يُرفع بخور خلال أيام «البصخة المقدّسة» التى تبدأ غداً، وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

وتقام احتفالات الأقباط وسط إجراءات أمنية مشددة، خشية وقوع أى أعمال إرهابية، حيث تتزامن الاحتفالات القبطية مع الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأمَّنت قوات الأمن مدعومة بوحدات من القوات المسلحة، الكنائس، ومشطت الشوارع الجانبية فى محيطها، ومنعت دخول السيارات والدراجات النارية إلى الكنائس أو الوقوف بجوارها.

من ناحية أخرى واصلت شركة «إير سينا»، التابعة لمصر للطيران، تسفير أفواج الحجاج الأقباط إلى القدس، للتقديس، والبالغ عددهم 5500 قبطى، طبقاً لـ«صبرى ينى»، عضو الجمعية العمومية لشركات السياحة حيث تشترك 27 شركة سياحية فى تسفير الحجاج هذا العام، من ضمنهم شركة «لارين ترافيل» التابعة للمركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذى يرأسه الأنبا أرميا، الأسقف العام بالكنيسة.