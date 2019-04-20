انطلاقاً من أداء الواجب الوطنى تجاه المواطنين المتراصين أمام لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى اليوم الأول، قامت أسرة الهلال الأحمر المصرى، بالوجود أمام كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان فى منطقة الزمالك، لتوفير التأمين الطبى للمواطنين ومساعدة كبار السن طوال أيام الاستفتاء.

وبحسب محمد مجدى، مدير وحدة إدارة الكوارث بالهلال الأحمر المصرى، فإن الفريق قام بتقسيم نفسه لمجموعات مختلفة لتقديم المساعدات للمشاركين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية: «إحنا نسقنا بالتعاون مع أفراد الأمن لتوفير الخدمة الطبية للمواطنين، خاصة بعد ملاحظة أن كبار السن هم الأكثر مشاركة وظهوراً فى اليوم الأول للاستفتاء». المشاركة التطوعية تعد أمراً ليس بغريب على أسرة الهلال الأحمر حيث حرص على توفير الخدمة بعدة مناطق ومحافطات مختلفة على مستوى الجمهورية: «كل فريق بيتكون من ٧ لـ٨ أفراد، وكل فريق موجود فى منطقة طول أيام الاستفتاء، إحنا موجودين فى كل مكان فى الـ3 أيام وبنقدم الخدمة الطبية مجاناً، ودى أقل حاجة نقدمها للبلد، لازم كلنا نتكاتف وندعم ونساند».

يقوم بعمل مرور دورى على عدد من اللجان بمنطقة الزمالك للاطمئنان على سلامة المواطنين

يوفر الفريق عربة بها أبرز خدمات الإسعافات الأولية لمساعدة المواطنين: «جاهزين لاستقبال أى حالات طارئة من المتوقع حدوثها زى حالات الإغماء أو ارتفاع الضغط أو السخونة»، وبحسب «مجدى»، يتم التواصل مع المستشفيات القريبة من المنطقة فى حالة الحاجة لذلك، لإسعاف وإنقاذ الحالات الطارئة الناتجة عن التزاحم: «التواصل مهم لإسعاف الحالات الطارئة التى تعانى من أزمات صحية، أو أى مشكلات». ويقوم الفريق بعمل مرور دورى على عدد من اللجان بمنطقة الزمالك للاطمئنان على سلامة المواطنين.