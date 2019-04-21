سعر السمك اليوم في مصر

استقرت أسعار السمك خلال تعاملات اليوم في السوق المصرية، وتنشر "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها متوسط سعر بيع بعض الأسماك مثل البلطي والمكرونة والبوري والجمبري كالتالي:

سمك بلطي

وصل سعر كيلو السمك البلطي إلى 35 جنيهًا.

سمك مكرونة

بلغ سعر سمك مكرونة 70 جنيهًا للكيلو.

السبيط

وصل سعر السبيط إلى 180 جنيهًا للكيلو.

الكابوريا

وصل سعر كيلو الكابوريا إلى 140 جنيهًا للكيلو بحسب الحجم.

سمك بوري

تراوح سعر سمك البوري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

الجمبري

تراوح سعر كيلو الجمبري بين 150 إلى 300 جنيه ويختلف وفقا لحجمه.