أكد مصدر مطلع بوزارة الخارجية لـ"الوطن" أن الوزارة تتابع عن كثب تداعيات التفجيرات الإرهابية التي حدثت في سريلانكا، اليوم، وأنه لم ترد أي معلومات حتى الآن بشأن وجود أي ضحايا أو مصابين مصريين، كما أن السفارة المصرية في كولومبو العاصمة قد خصصت رقم طواريء للإبلاغ عن أي إصابات بين الجالية المصرية، وحتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي مصابين أو ضحايا بين صفوف الجالية المصرية.

وكانت مصر قد أدانت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، سلسلة التفجيرات المتزامنة التي استهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق في العاصمة السريلانكية كولومبو، مما أسفر عن وفاة أكثر من مائة شخص وإصابة مئات آخرين.

وأعربت مصر عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدةً وقوفها حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب سريلانكا الصديق في تلك المحنة.

وأضاف البيان أن هذه الأعمال الوحشية الخسيسة التي تستهدف الأبرياء ودور العبادة لن تنجح في تحقيق مآربها، مشيرةً إلى ثقتها في تجاوز سريلانكا الصديقة لتلك الأزمة.