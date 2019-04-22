نفى المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، مد التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ليوم رابع.

وقال الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن الهيئة الوطنية للانتخابات لم يصدر عنها أي تصريح حول مد التصويت ليوم رابع، وأن نهاية التصويت اليوم الاثنين.

ودعا المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، كل من له صوت بالتوجه لصناديق الانتخاب حتى يستخدم حقه الدستوري.

وتابع: "أدعوا كل من له حق التصويت والاستفتاء أن يتوجه إلى صناديق الانتخاب حتى يستخدم ما كفله الدستور في المادة 37 من الدستور".

وأنهى المصريون في الداخل تصويتهم خلال أول يومين من الثلاثة المحددة للاستفتاء على التعديلات الدستورية (التي تنتهي الإثنين 22 أبريل) وسط إقبال وتأمين كثيفين من المواطنين ورجال الجيش والشرطة. فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث والأخير (الأحد 21 أبريل)، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفا و919.

وتجرى عملية الاقتراع، والفرز "بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت" في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.