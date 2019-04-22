"الانتخابات": 80 منظمة طلبت متابعة الاستفتاء منهم الاتحاد الأوروبي

نفى المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، ما تردد عن اقتصار متابعة الاستفتاء على أربع منظمات فقط.

وأضاف الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن الهيئة الوطنية قبلت كل الطلبات التي تقدمت بها المنظمات للمتابعة سواء منظمات محلية أو دولية، وعددها وصل لـ80 منظمة ومنهم الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن الهيئة منحت تصاريحا لوسائل الإعلام العالمية، ومنها "سي إن إن والواشنطن بوست وسكاي نيوز" مؤكدًا ترحيب الهيئة الوطنية للانتخابات بمتابعة الاستفتاء.

وأنهى المصريون في الداخل تصويتهم خلال أول يومين من الـ3 المحددة للاستفتاء على التعديلات الدستورية (التي تنتهي الاثنين 22 أبريل) وسط إقبال وتأمين كثيفين من المواطنين ورجال الجيش والشرطة. فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث والأخير (الأحد 21 أبريل)، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفا و919.

وتجرى عملية الاقتراع، والفرز "بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت" في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.